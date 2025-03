Segreti di famiglia | la puntata del 3 marzo in streaming su Mediaset Infinity

Leggi su Serietvinpillole.it

di: ladel 3insuLunedì 3torna sul’attesissima serie turcadi(Yarg?), disponibile in esclusivacon un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. La serie, che vede protagonista Kaan Urganc?o?lu – noto per il ruolo di Emir Kozcuo?lu in Endless Love – continua a conquistare il pubblico con le sue trame avvincenti e ricche di colpi di scena.Anticipazionidi: trama delladel 3L’episodio si apre con Pars che interroga Ceylin nel suo ufficio, cercando di far luce sugli eventi della sera precedente. Tuttavia, la ragazza non riesce a ricordare nulla di ciò che è successo, lasciando aperti molti interrogativi. Nel frattempo, Eren la conduce alla Centrale di polizia, dove verrà trattenuta in cella.