Quotidiano.net - Seduta contrastata in Asia: Tokyo in rialzo, Shanghai in calo

Leggi su Quotidiano.net

in, bene il listino didove gli esportatori hanno sostenuto l'indice (+1,7%) e l'indice cinese Shenzhen (+0,33%) mentre è scivolata(-0,13%). In altalena Hong Kong che ora sale dello 0,4 per cento. Lo yen che si indebolisce e il rimbalzo dei titoli statunitensi venerdì hanno dato qualche spunto rialzista nonostante l'incertezza sulle politiche di Donald Trump. Intanto in Europa in preapertura di mercato si mettono in evidenza i titoli della difesa dopo il summit sulla sicurezza a Londra.