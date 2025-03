.com - Seconda Categoria / Gironi C e F: regna l’incertezza al vertice delle classifiche

Cupramontana e Le Torri Castelplanio, Cingolana e Ripe San Ginesio prime con gli stessi punti. Nel Girone D comanda nettamente il Loreto VALLESINA, 3 marzo 2025 – Riaggancio in testa alla classifica del Le Torri Castelplanio sul Cupramontana.La formazione di mister Ballini fatica in casa contro il Trecastellli e riesce a pareggiare la rete iniziale di Aisoni grazie al rigore di Mancini.Poco distante, ad Angeli, Le Torri Castelplanio dopo essere andata sotto di una rete realizzata su rigore da Malan ribalta tutto nella ripresa con tre reti in dieci minuti firmate dai neo entrati Bittoni, Cerioni e Marini per poi dilagare con la quarta rete di Mangoni.Simone CavaliereRitorna a far parlare di se anche il Chiaravalle, ora terzo a quattro punti, che con una rete su punizione di Cavaliere, ora capo cannoniere solitario con 14 reti all’attivo, batte l’Olimpia Ostra Vetere scavalcandola in classifica.