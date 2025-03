Sean Baker eguaglia il record di Walt Disney per il maggior numero di Oscar in un anno

Leggi su Cinefilos.it

ildiper ildiin unha decisamente avuto una grande serata agli, tanto da pareggiare uno deidi. Il regista di Anora (qui la nostra recensione) ha infatti vinto quattrondo ildidel 1954 per ildi vittorie individuali in unsi è aggiudicato i premi per il miglior film, la miglior regia, la sceneggiatura originale e il montaggio.Tuttavia,ha vinto tutti gliper un solo film, mentreli vinse per quattro film diversi. Il mare intorno a noi divinse come miglior documentario, Cacciatori eschimesi vinse come miglior documentario – soggetto breve, Toot, Whistle, Plunk and Boom vinse come miglior soggetto breve – cartone animato e Il paese degli orsi vinse come miglior soggetto breve – due rulli.