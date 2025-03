Monzatoday.it - "Se qualcuno ti contatta al telefono", la mail della banca che mette in guardia dalla truffa dei fondi da salvare

Leggi su Monzatoday.it

"Setialchiedendoti di eseguire con urgenza trasferimenti di denaro verso un nuovo conto corrente aperto a tuo nome per 're in sicurezza' i tuoi risparmi o di recarti in filiale per effettuare tali operazioni, si tratta di una".Recita così lacon.