Se LinkedIn fosse la vita reale

C’è un video molto divertente del canale Kick It Forward che fa la parodia di quel che accade ogni giorno su. Si chiama “Sela” e immagina una conversazione tra amici riuniti attorno a un tavolo per bere una birra, usando però l’iperbolico linguaggioiano fatto di grandi annunci di cambi di carriera, nuove posizioni lavorative raggiunte, congratulazioni reciproche e applausi.«I’m excited to announce I’ve finished my beer!», dice uno. Gli amici applaudono sorridenti. «Congratulations!», «Thumbs up», «Keep up the good work». E così via.Il video fa molto ridere. Ma il risultato, ovviamente, è grottesco. E mostra quanto non solo il linguaggio, ma anche la rappresentazione del nostro lavoro e delle nostre carriere – su un social come, ma non solo – sia molto lontana dalla realtà e dalla routine quotidiana.