Se avete questi tratti caratteriali probabilmente siete geni senza saperlo

Il concetto dialità è spesso associato a figure straordinarie come Albert Einstein, Leonardo da Vinci e Marie Curie. Tuttavia, molte persone potrebbero possedere caratteristiche tipiche deiesserne consapevoli. La ricerca scientifica ha individuato alcunicomuni tra coloro che eccellono nel pensiero creativo, nella risoluzione di problemi complessi e nell’innovazione.1. Elevata Curiosità IntellettualeLe persone dotate di grande intelligenza mostrano una curiosità insaziabile per il mondo. Uno studio condotto dall’Università di Goldsmiths di Londra ha evidenziato che i bambini con un elevato quoziente intellettivo tendono a essere più curiosi da adulti, spingendosi oltre la conoscenza comune per esplorare nuove idee e concetti.2. Tendenza all’IntroversioneMoltisono introversi e preferiscono il tempo in solitudine per riflettere e lavorare sulle proprie idee.