Scritte no vax contro il Giornale di Carate Brianza e Vimercate | Siete come i nazisti

Monza e– È l’ennesimo attacco perpetrato dai gruppi no vax, stavolta a danno della sede deldie di. Nella notte tra domenica e lunedì, i vandali hanno imbrattato con vernice rossa i muri e le finestre della sede, lasciando la scritta: “Bugiardisti, negate verità”. La redazione era già stata vittima di un blitz del genere nel 2023, quando la sede dei due settimanali era ancora in via Azzone Visconti. Il sindaco di, Luca Veggian, ha condannato l’accaduto ed espresso la “massima solidarietà al caporedattore Marcello Fumagalli e a tutta la redazione de Ildiper gli insulti no vax coningiuriose sui muri della sede di Corso Libertà a. È doveroso, a tutti i livelli, non lasciarsi mai intimidire, difendere sempre il lavoro dei giornalisti e respingere qualsiasi forma di odio e di oltraggio alla libertà di stampa”.