Napolitoday.it - Scoperto a saccheggiare diversi negozi in stazione: tre colpi in pochi giorni

Leggi su Napolitoday.it

Avrebbe rubato della merce in alcunidellaRoma Terimini e nelle strade vicine. Con questa accusa un senzatetto napoletano è stato arrestato per ben tre volte in soli quattro.Gli episodi si sono verificati il 21, 22 e 24 febbraio. In tutte e tre le occasioni, il.