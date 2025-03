Genovatoday.it - Scooter investe pedone, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un investimento di, avvenuto intorno alle 7.20 di lunedì 3 marzo 2025 in via Ponte di Vexina a Recco sulla strada provinciale 333.Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 6 e tre ambulanze della Croce Verde di Bogliasco, di Recco e dei.