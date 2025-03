Lapresse.it - Scontro Trump-Zelensky, Segre: “Orrendo, mi crolla l’America”

Lilianaha commentato lotra il presidente dell’Ucraina Volodymyre quello degli Stati Uniti Donald. “Abbiamo assistito a quella orrenda cosa in televisione”, ha detto la senatrice a vita nel corso del suo intervento al convegno ‘Le Vittime dell’Odio al Memoriale Shoah‘, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, presso il Memoriale della Shoah di Milano, a proposito dell’.: “Adesso mi”“Ho avuto sempre una grande gratitudine per gli americani perché, quando venimmo liberati, il primo pensiero era di creare piccoli ospedali da campo, nessuno chiedeva niente e veniva curato con una generosità di intenti, fraterno. A me è rimasto per tutta la vita questo senso di gratitudine verso questo mondo meraviglioso, poi di colpo l’altro giorno alla tv sono rimasta atterrita da quello che vedevo.