Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra due bus a Barcellona: almeno 30 feriti. A bordo anche ragazzi italiani di due classi del liceo Classico di Messina

Unotra due autobus sulla centrale Diagonal, a, ha provocato30, quattro dei quali sono in condizioni critiche. Asi trovavanoduedi quintadelco La Farina di. Secondo quanto riferito dalla preside Caterina Celesti i, che sull’autobus dell’incidente erano una 40ina, sono rimasti illesi: “Sono tutti ancora sul luogo dell’incidente, dove sono arrivate delle ambulanze, a breve arriveranno dei pullman che li riporteranno in albergo”. Sono attimi molto concitati per la preside che è in contattocon l’agenzia di viaggi italiana che sta organizzando il rientro deiin albergo.L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in un tratto del grande viale barcellonese tra la calle Roger de Llúria e calle Bruc, di fronte alla Casa de les Punxes, celebre edificio storico progettato dall’architetto modernista Josep Puig.