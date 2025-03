Liberoquotidiano.it - Scippi e accoltellamenti, fermati 4 egiziani: come hanno scatenato il terrore sull'autobus

La Polizia di Stato di Milano ha sottoposto a fermo 4 giovani cittadini- due ventenni, un 21enne e un 23enne - ritenuti responsabili della rapina con accoltellamento lo scorso 22 febbraio ai danni di alcuni giovani spagnoli che, dopo avere trascorso la serata in discoteca con altri connazionali, si trovavano a bordo didella linea 90 per recarsi alla stazione di Milano Lambrate. Uno dei due ventenni sottoposti a fermo, inoltre, è stato anche indagato in stato di libertà per i reati di lesione personale aggravata e possesso di arma. I poliziotti della quinta Sezione Antirapine e dei "Falchi" della sesta Sezione Criminalità Diffusa sono giunti a individuare i presunti responsabili grazie alla visione delle immagini delle telecamere a bordo del mezzo. Secondo gli inquirenti i quattro indagati, dieci minuti dopo essere saliti a bordo dell'e aver adocchiato alcuni passeggeri, approfittando della fermata di viale Romagna e la conseguente discesa di alcune persone, si sono compattati frapponendosi tra la porta centrale e le tre vittime guadagnandosi il controlloa porta di uscita principale.