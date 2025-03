Quotidiano.net - Sciopero treni, aerei e autostrade: cosa succederà sabato 8 marzo 2025

Roma, 3– Per la Giornata dei diritti della donna alcune città italiane saranno senza, infatti, i lavoratori di vari settori si fermeranno. La Usi-Cit insieme ad altre organizzazioni sindacali, come Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, ha proclamato unogenerale nazionale di 24 ore che coinvolgerà sia il pubblico che il privato. La rete dei trasporti a rischio Gli orari dellodei: le fasce di garanzie per i voli Settore autostradale a rischio Si fermeranno trasporti, sanità e istruzione. I disagi potrebbero essere particolarmente evidenti nel trasporto ferroviario, aereo e anche lungo le, con possibili rallentamenti e disservizi. Ecco chi si ferma e per quanto. La rete dei trasporti a rischio Come riportato dal sito del Ministero dei Trasporti, lointeresserà diversi settori: quello ferroviario (a partire dalle 21 del 7per 24 ore), quello aereo (per tutta la giornata dell’8) e le, dalle 22 del 7fino alle 22 del giorno successivo.