Lettera43.it - Sciopero sabato 8 marzo: si fermano treni, aerei e personale scolastico

, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stato proclamato unogenerale nazionale che coinvolgerà diverse categorie di lavoratori. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb, Adl Cobas e Clap, e potrebbe causare disagi soprattutto nei trasporti e nel settore dell’istruzione. Il ministero dell’Istruzione, infatti, ha annunciato che l’8è prevista una mobilitazione generale che coinvolgerà ile universitario.dei trasporti l’8: coinvoltie autostrade Lointeresserà in particolare il settore ferroviario, aereo e autostradale. Per quanto riguarda i, l’agitazione inizierà alle 21 di giovedì 7e si concluderà alle 21 di venerdì 8, coinvolgendo ildi Ferrovie dello Stato,talia e Trenord.