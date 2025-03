Quotidiano.net - Sciopero sabato 8 marzo 2025, ecco chi si ferma

Roma, 3, in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti delle donne, è prevista una giornata di scioperi su scala nazionale. Lo stop di 24 ore, indetto da Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato, dalla sanità alle scuole. Si fermeranno anche i trasporti, in particolare treni, aerei e autostrade. Possibili disagi per i viaggiatori, con ritardi, cancellazioni e rallentamenti della viabilità.chi si. Stop ai treni Aerei e autostrade a rischio Scuola e università Sanità inStop ai treni Il personale di Trenitalia, Italo e Trenord aderirà allo, con uno stop dalle 21 del 7alle 21 dell’8. Saranno comunque garantite alcune fasce orarie di servizio, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, con i treni inseriti nella lista delle corse essenziali.