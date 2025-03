Lanazione.it - Sciopero generale di sabato 8 marzo: disagi in tutta la Toscana. Chi si ferma e i motivi

Firenze, 82025 – Sarà una giornata diinlaa causa delloproclamato in occasione della Giornata internazionale della donna. Diverse sigle sindacali hanno indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata, coinvolgendo settori chiave come trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici. Trasporti a rischio: treni, aerei e autostrade Locoinvolgerà il settore dei trasporti su più fronti. In dettaglio: Ferrovie: i treni si fermeranno dalle 21 di venerdì 7alle 21 di. Aerei: stop ai voli per l’intera giornata dell’8. Autostrade: l’agitazione interesserà il personale autostradale dalle 22 di venerdì 7alle 22 di. Al momento, non sono previstiper i mezzi di trasporto pubblico locale.