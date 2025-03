Dayitalianews.com - Sciopero generale 8 marzo, stop a treni, aerei e mezzi: Cosa c’è da sapere

Sabato 8, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Usi-Cit, insieme ad altre sigle sindacali come Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, ha proclamato unoa livello nazionale che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. La mobilitazione potrebbe causare disagi ai trasporti, interessandopubblici. Ecco le informazioni disponibili fino a questo momento.Ia rischioDalle 21 di venerdì 7alle 21 di sabato 8, la circolazione ferroviaria potrebbe subire cancellazioni o variazioni a causa di unonazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome e che coinvolge il personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. Per iregionali saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21.