Today.it - Sciopero 8 marzo, a rischio treni e aerei: nuovo weekend da incubo

Ritardi, cancellazioni e viaggi da riprogrammare: è in arrivo undaper chi si sposta con i. Dalle 21 di venerdì 7fino a alle 21 di sabato 8- cioè per 24 ore - la circolazione ferroviaria potrà subire cancellazioni o variazioni per unonazionale.