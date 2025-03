Sciopero 8 marzo a rischio treni aerei e mezzi | tutte le informazioni utili

Leggi su Open.online

Sabato 8, nella giornata internazionale della donna, la Usi-Cit e altre sigle sindacali (come Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap) hanno indetto unogenerale nazionale nel settore pubblico e privato, che potrebbe ripercuotersi sia per iche ipubblici. Ecco qui lefinora raccolte.: iDalle 21 di venerdì 7 alle 21 di sabato 8la circolazione ferroviaria potrà subire cancellazioni o variazioni, per unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Per quanto riguarda i regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso dinei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.