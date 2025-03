Lapresse.it - Sciopero 8 marzo 2025, possibili disagi per treni e aerei

Leggi su Lapresse.it

per la circolazione diin tutta Italia nel giorno di sabato 8, giornata internazionale della donna. Proclamato infatti da parte del sindacato Usi-Cit ma anche da altre sigle come Cub e Usb unogenerale per l’intera giornata, sia nel settore pubblico che in quello privato. Ecco gli orari della mobilitazione nei vari settori dell’impiego pubblico.nel settore deiNel settore ferroviario, si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lodurerà dalle 21 del 7alle 21 del giorno successivo. Lonel settore degliPer quanto invece riguarda il trasporto aereo, la mobilitazione durerà l’intera giornata dell’8, dalle 0:01 alle 23:59. Il settore scuolaSi potrebbero registrare problemi anche nel settore scuola dove, comunica il Mim, per l’intera giornata dell’8è previsto unogenerale di tutti i comparti pubblici e privati proclamato da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI , e una mobilitazione di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamaao da Flc Cgil.