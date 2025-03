Iodonna.it - Scintillante e bellissima. Il taglio sfoggiato dall'attrice è lo stesso con cui l'avevamo già vista a gennaio, ai Golden Globe.

Già ail’così: con uncorto “pixie” che le incornicia il viso e ne accentua gli inconfondibili lineamenti. L’americana Emma Stone è salita sul palco del Dolby Theater in occasione degli Oscar 2025 con unispirato ai ruggenti anni Venti. Lo stile di Emma Stone guarda le foto Il look di Emma Stone per la 97esima edizione degli OscarIlcorto in perfetto stile anni Venti non è il solo tocco di personalità che la celebrità americana, 36 anni, ha portato sul palco del Dolby Theater ieri, domenica 2 marzo.