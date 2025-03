Sport.quotidiano.net - Sci, un mondiale tira l’altro: Collomb iridata juniores

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non c’erano molti dubbi, ora è arrivata anche una ulteriore conferma: è nata una nuova stella nello sci azzurro, che ha un nome e un cognome precisi. Giorgiaè la nuova campionessa del mondo junior di gigante, titolo ottenuto a Tarvisio. La sciatrice valdostana classe 2006 sale nuovamente sul gradino più alto del podio a solo un mese di distanza dalla vittoria del titolo iridato senior nel Parallelo a squadre in quel di Saalbach (Austria), quando la squadra azzurra riuscì a conquistare una storica medaglia d’oro superando in finale la Svizzera. La 18enne di La Thuile è stata brava a conquistare la testa della discesa durante la seconda manche dopo aver concluso la prima al secondo posto dietro alla rivale elvetica Sue Piller, costretta però a uscire di scena nella seconda metà della gara, con l’azzurra abile a sfruttare questo passo falso e a completare in 2’04”72 chiudendo con cinquantasei centesimi di margine rispetto a Stefanie Grob e sessantadue sulla statunitense Elisa Bocock, arrivate rispettivamente al secondo e al terzo posto generale.