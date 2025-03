Oasport.it - Sci di fondo, la 10 km maschile torna nel programma dei Mondiali dopo decenni

Nello sci di, il quinto dei dodici titoli assegnati aidi Trondheim sarà quello dello 10 kmcontro il cronometro. La gara avrà luogo martedì 4 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la VI volta. La competizioneneldella manifestazione iridataoltre un quarto di secolo d’assenza.Il rientro della 10 km interval start è figlio della discussa equiparazione delle distanze tra i due sessi. Di fatto, questa prova va a sostituire la storica 15 km. Ci sono, almeno, dei precedenti, peraltro tutti in tecnica classica (la stessa che sarà utilizzata in questo 2025). Il format si è difatti già disputato fra il 1991 e il 1999.A oggi, cinque diversi atleti, provenienti da tre differenti nazioni, hanno saputo vincere la 10 km contro il cronometro mondiale.