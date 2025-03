Oasport.it - Sci di fondo, definiti gli azzurri al via della 10 km ai Mondiali: Pellegrino riposa

Dopo una giornata di sosta, comincia domani la seconda settimana dei Campionatidi sci di2025 in corso di svolgimento a Trondheim. Il programmarassegna iridata prosegue con le 10 chilometri in classico con partenza a intervalli, mentre mercoledì 5 marzo andranno in scena le Team Sprint sempre in alternato.La FISI ha comunicato quali saranno gliimpegnati nella prova di domani, con l’obiettivo di ben figurare e dare segnali positivi in vistastaffetta. L’Italia schiererà nel complesso otto atleti: Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Francesco De Fabiani e Dietmar Noeckler nella gara maschile; Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent al femminile.Si comincerà con la 10 chilometri degli uomini a partire dalle ore 13.00, mentre le donne entreranno in azione dalle ore 15.