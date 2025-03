Sci alpino Mondiali Junior | Collomb oro nel gigante di Tarvisio

Leggi su Sportface.it

Giorgiaè campionessa del mondodi in. Un mese dopo aver conquistato il titolo iridato senior nel Parallelo a squadre a Saalbach, la valdostana classe 2006 sale sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata in corso a. Seconda dopo la prima manche, la diciottenne di La Thuille, come Federica Brignone, ha guadagnato la testa sfruttando l’uscita della svizzera Sue Piller, leader a metà gara. 2’04?72 il tempo dell’azzurra, che rifila più di mezzo secondo (0?56) all’elvetica Stefanie Grob (argento) e 0?62 alla statunitense Elisa Bocock (bronzo). L’ultima azzurra capace di conquistare il titolo mondialediè stata Laura Pirovano, ad Åre 2017, mentre l’ultimo oro in assoluto è stato firmato da Sophie Mathiou in slalom nel 2021 a Bansko.diventa l’ottava azzurra ad issarsi sul gradino più alto del podio ina livellodopo Deborah Compagnoni (1987), Sabina Panzanini (1991), Karen Putzer (1996 e 1997), Denise Karbon (1999), Nadia Fanchini (2005), Marta Bassino (2014) e la stessa Pirovano.