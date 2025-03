Oasport.it - Sci alpino, Giorgia Collomb: “Ho sciato, pensando a essere me stessa sulla pista”

Il talento non è in discussione.ha vinto la medaglia d’oro nel gigante dei Mondiali 2025 juniores di sci. Sulle nevi di Tarvisio, la ragazza valdostana ha dato conferma delle sue qualità e mettendo in scena una grande seconda manche ha saputo issarsi sul gradino più alto, sfruttando anche l’uscita di scena della svizzera Sue Piller, leader a metà gara.Con il crono di 2’04?72, la 18enne nostrana ha preceduto di 0.56 l’altra elvetica Stefanie Grob e di 0.62 la statunitense Elisa Bocock. L’ultima rappresentante del Bel Paese a prevalere in questa specialità nella rassegna iridata giovanile era stata Laura Pirovano nel 2017 ad Are (Svezia).è entrata a far parte di un club di grandi atlete del passato, in grado di mettersi al collo il metallo più pregiato in gigante.