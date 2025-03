Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Are 2025: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Siamo entrati ufficialmente nella fase decisiva delladeldi scifemminile 2024-. La fine della stagione è sempre più vicina e la Sfera di Cristallo cerca una padrona. Un anno fa era stata Lara Gut-Behrami a festeggiare. Riuscirà Federica Brignone a succedere alla campionessa ticinese?Iniziamo con ilin arrivo. Il comparto femminile sarà di scena ad Åre in Svezia. Il calendario propone due prove tecniche sulla pista denominata Störtloppsbacken. Si inizierà nella giornata di sabato 8 marzo con il(la prima manche prenderà il via alle ore 09.30, la seconda invece alle ore 12.30). Domenica 9 marzo, invece, toccherà allo(prima manche ore 09.30, seconda ore 12.30).Come detto, la stagione è ufficialmente entrare nel suo rush finale. Dopo la tappa scandinava, infatti, si tornerà in Italia in vista di due prove veloci in quel di La Thuile (superG e discesa) quindi ci si trasferirà a Sun Valley (Stati Uniti) per le Finali delladelche ufficializzerano la nuova detentrice della Sfera di Cristallo.