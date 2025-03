Oasport.it - Sci alpinismo, Italia quinta nella staffetta mista dei Mondiali a Morgins. Oro alla Francia

Calato il sipario sulladeidi sci, in programma a(Svizzera). Sulle nevi elvetiche ha preso il via la competizione iridata, in una disciplina che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Quota a Cinque Cerchi in possesso dei rappresentanti del Bel Paese, in qualità di nazione ospitante.Una gara quella odierna che metteva in palio due carte olimpiche, riservate alle prime due classificate. Un target centrato dai francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet col crono di 32’44?1, che sono riusciti a prevalere di appena nove decimi nel confronto con gli spagnoli Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll.A completare il podio sono stati gli elvetici Marianne Fatton e Robin Bussard, distanziati di 18?8. Al via per la compagine nostrana Alba De Silvestro e Michele Boscacci, che hanno terminato le loro fatiche inposizione con un gap dvetta di 1’54?3, preceduti anche dagli austriaci Johanna Hiemer e Paul Verbnjak (+1’31?9).