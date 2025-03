Lanazione.it - Schiavi: "All’altezza di una squadra molto forte"

CARRARA E’ stata un’alternanza continua di emozioni vissute, naturalmente, con particolare trasporto dai giocatori in campo la partita Carrarese-Cremonese. A condensarle ha provato nell’intervista post gara Nicolas(nella foto). "Siamo passati dall’essere sotto di un gol dopo un quarto d’ora, e magari in quel momento su un pareggio ci avremmo messo la firma, a ritrovarci in vantaggio a pochi minuti dalla fine. E’ logico che siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portarla in porto ma dobbiamo guardare sia le cose negative che soprattutto quelle positive. Resta sicuramente il fatto che siamo statidi unadavvero. All’inizio la Cremonese ha avuto il pallino del gioco e ci ha messo in grossa difficoltà. Si è portata in vantaggio ma a quel punto noi siamo statibravi a reagire perché non era facile contro unache giocabene ed ha calciatori di altissima qualità.