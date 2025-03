Ilgiorno.it - Schianto violentissimo a Marmirolo tra due auto e un camion, due morti: “Estratti dai veicoli accartocciati”

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova – Due persone sono morte e almeno un’altra è rimasta ferite a seguito di un violento incidente avvenuto sulla ex Statale Giotese nei pressi di, in provincia di Mantova. L’incidente ha avuto luogo lunedì pomeriggio intorno alle ore 15 e ha coinvolto duemobili e un mezzo pesante. Non sono note al momento le generalità delle vittime, ma le persone coinvolte nell’incidente sono tre uomini di 48, 50 e 73 anni. Secondo le prime ricostruzioni, le duehanno avuto uno scontro frontale e l’carro, forse nel tentativo di evitarle, è finito nel fosso che corre lungo la strada, ribaltandosi parzialmente. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’medica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. All’arrivo dei soccorsi due persone erano già decedute e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarli dai