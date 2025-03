Padovaoggi.it - Schianto frontale nell'Alta, muore 47enne

Terribile incidente stradale oggi 3 marzo poco dopo le 16 in via Piavea frazione di Torreselle di Piombino Dese. Per cause ora al vaglio della polizia locale della Federazione, si sono scontrati frontalmente un furgone e un camion. Pare che il conducente del furgone poi deceduto, colto da.