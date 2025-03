Ilgiorno.it - Schianto con il mini-elicottero, Raffaele Mazza muore sul colpo. Ha cercato di evitare la raffineria Eni?

Sannazzaro de’ Burgundi (Pavia), 3 marzo 2025 – È precipitato in un terreno agricolo, tra la ferrovia e la Provinciale 193bis, restando a distanza di sicurezza dalla pur vicina. Che il punto del tragicosia stato del tutto casuale oppure che il pilota sia riuscito almeno a puntare il velivolo in un’area ‘libera’, evitando ulteriori danni collaterali, non è possibile al momento stabilirlo e purtroppo non potrà mai essere chiarito dalla vittima, morta sul, 67enne di Lissone (Monza Brianza), era da solo a bordo del suo ultraleggero motorizzato, un mezzo all’apparenza simile a unma in realtà un “autogiro”, chiamato anche “girocottero” o “giroplano”. Rispetto all’, la differenza è che il motore non aziona il rotore principale, ma genera invece una spinta in avanti, come in un normale aeroplano, con le pale che invece sono mosse dalla forza del vento e il rotore che gira dunque per autorotazione.