Secoloditalia.it - Schianto a Barcellona, una trentina di feriti tra cui ragazzi italiani. Quattro in condizioni gravi

Un viaggio d’istruzione cha ha sfiorato la tragedia. Uno dei due autobus coinvolti nell’incidente sulla Diagonal di, arteria nevralgica della città catalana, trasportava studentiminorenni del liceo La Farina di Messina. A confermarlo, fonti della polizia locale.Unadinello scontro:incriticheL’impatto, stando alle prime ricostruzioni, è avvenuto a seguito di un tamponamento tra i due mezzi. Il secondo pullman, forse per l’inerzia o per un tentativo maldestro di sterzare, è finito la sua corsa contro un albero ad un lato della carreggiata. Unoche ha lasciato sul campo un bilancio pesante: 34, di cuiincritiche.???? – A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).