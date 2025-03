Ilfattoquotidiano.it - Schiacciato dal cancello dell’azienda, muore dipendente di una ditta di trasporti

Un uomo di 58 anni,di unadi, è mortodald’ingresso della sua azienda a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo, arrivato in macchina al lavoro, ha accostato e ha aperto ilscorrevole, che ha ceduto travolgendolo.L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 4 del mattino di lunedì. Sul posto sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i tecnici dell’Asl. La Procura di Tivoli, competente per territorio, ha aperto un fascicolo d’indagine.L'articolodaldi unadiproviene da Il Fatto Quotidiano.