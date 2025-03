Schiacciato da cancello, muore dipendente ditta trasporti a Roma

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ildi unadiè rimastodald’ingresso di un'azienda in via Gioacchino Bonnet a Guidonia Montecelio () ed è morto. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e l’ispettorato del lavoro dell’Asl di competenza. L'infortunio è avvenuto intorno alle 4 di oggi. Da una .L'articolodaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”