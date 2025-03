Biccy.it - Scherzi A Parte, retroscena: fra scherzi mai andati in onda e vip che si sono sentiti male

Era il 1992 quando nacque. Fra gli autori Marco Balestri che oggi ha rilasciato un’intervista a TvBlog. “Sarebbe dovuta essere una parentesi e io stesso pensai ad un ‘one shot’. Una volta andato innon credevo si potesse replicare. Le vittime rimanevano attonite, smarrite, non capivano cosa fosse, dal momento che il programma sarebbe stato trasmesso un anno dopo. Mi identificarono presto, motivo per cui continuai come autore-regista. Mi inventai l’escamotage dei finti show condotti da me come ‘L’Italia che canta’. Chiamavo i cantanti in studio e facevo succedere di tutto“., i: glimaiine i vip che siAlcuni vip avrebbero avuto anche dei mancamenti a causa deglie uno di loro, Leo Gullotta, finì addirittura al pronto soccorso dallo shock.