Ilrestodelcarlino.it - Sbaffo ci mette subito la firma. La Samb allontana tutti: +10

1 ISERNIA 0(4-2-3-1): Orsini 6,5; Zoboletti 6, Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Paolini 6,5; Toure 6, Guadalupi 6 (37’ st D’Eramo sv) ; Kerjota 6,7 (1’ st Moretti), Battista 6,5 (24’ st Baldassi sv); Eusepi 6,5 (37’ st Lulli sv). A disp. Semprini, Fabbrini, Chiatante, Bouah, Tataranni. All. Palladini 6 ISERNIA (4-4-2): Draghi 6; Pettorossi 6 (28’st Antinucci sv), Ercolano 6, Romat 6, Perotti 6; Franzese 6; Baba 6 (36’ st Rinella sv), Miola 6, Cascio 6; Conti 6 (29’ st Ouattara sv), Cavaliere 6 (18’st Coratella 5,5). A disp. Cocchiarella, Perrone, Pecoraro, Arzura, Del Bianco, Rinella. All. Farrocco 6 Arbitro: Spina di Barletta 6 (assistenti Guiducci e Pellegrini) Rete: 2’ ptNote – Spettatori 4.688. Angoli 6-2 per la. Recupero: 1’ pt, 4’ st E’ bastato il gol dial 2’ allaper tornare alla vittoria e battere l’Isernia.