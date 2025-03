Lanazione.it - Savino Del Bene soffre e capitola. Ora nei play off trova Busto Arsizio

DEL1 IGOR NOVARA 3DELSCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova ne, Mancini, Ognjenovic 1, Bajema 9, Graziani, Nwakalor 12, Carol 9, Antropova 13, Mingardi 16, Ung ne. All.: Gaspari M. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani ne, Bosio, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 18, Ishikawa 16, Mims, Bonifacio 5, Aleksic 13, Mazzaro ne, Tolok 20, Akimova ne, Squarcini (L2) ne All: Bernardi L. Arbitri: Brancati - Vagni Parziali: 20-25, 25-16, 22-25, 15-25 A Palazzo Wanny laDelperde dal Novara e scende al terzo posto in classifica dietro a Conegliano e Milano; nella prima gara deioff incontrerà. Ha sofferto la velocità del gioco e la maggiore pericolosità dell’attacco delle ospiti (46% a 36%), superiori anche in ricezione (58%-41%); ha inciso pure la condizione di Antropova, da tempo alle prese con problemi fisici e stanchezza, e l’indisponibilità di Herbots, al rientro in squadra (e per pochi tratti in campo) dopo tre giornate di stop ma non ancora al cento per cento.