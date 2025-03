Lettera43.it - Sardegna, Christian Solinas rinviato a giudizio per corruzione

L’ex presidente della Regionedovrà affrontare un processo per presunti episodi di. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Cagliari, ha accolto la richiesta di rinvio aavanzata dal pubblico ministero. Le accuse riguardano due vicende: la compravendita di un’ex abbazia a Capoterra e la presunta promessa di una nomina in cambio di una laurea honoris causa in Albania.I due episodi nel mirino della procura: la vendita all’imprenditore Roberto Zedda e la nomina di Roberto RaimondiNel primo caso,avrebbe venduto i ruderi dell’immobile all’imprenditore Roberto Zedda per 550mila euro, di cui 375mila già versati, nonostante un valore stimato di soli 72mila euro. Secondo la procura, la differenza di prezzo costituirebbe una tangente.