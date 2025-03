Tpi.it - Sarah Toscano parla per la prima volta del presunto flirt con Fedez: “Fa parte del gioco”

per ladelconOspite di Verissimo, il rotocalco di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2025, hato anche delcon.A lanciare l’indiscrezione, infatti, era stato Fabrizio Corona secondo cui, al termine di una festa organizzata proprio al termine della serata finale del Festival, il rapper e la vincitrice dell’ultima edizione di Amici si sarebbero allontanati dal party insieme.Interpellata sull’argomento, l’interprete ha bollato tutto come pettegolezzi: “Il gossip a volte va un po’ oltre, sai che unache hai una carriera pubblica il gossip fadel. Fa male quando ricevi dei commenti sulla vita privata e a maggior ragione quando sono finti, son cose che non sono mai successe.