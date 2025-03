Veronasera.it - "Santa Anastasia, visita guidata alla basilica che non c'è"

Costruita in mezzostrada, anziché a fianco come tutte le altre chiese. Fu il più grande cantiere di Verona agli inizi del ‘300, ma non fu mai terminata. Intitolata a una chiesa che non esiste più, ma dedicata a un patrono che nessuno voleva. È la Notre-Dame gotica di Verona e non a caso.