Sanità, liste d’attesa bloccate. L’Asl attiva i percorsi di tutela

Tempi lunghi per importanti accertamenti medici nel pubblico? Vediamo come si può fare, da analisi di ultimi casi (con proteste) emersi. La signora Alessandra Sabatini, che vive nell’Empolese, afferma di essere stata inserita in una listache si sta rivelando molto lunga: "Io ho necessità di risolvere quanto prima una situazione molto delicata – scrive la nostra lettrice – e sino ad oggi ritengo di essere stata curata non adeguatamente". Un’altra signora di Empoli lamenta un caso analogo che però, proprio in queste ore, si sta risolvendo: è stata chiamata a Careggi per effettuare gli accertamenti richiesti. Quest’ultima aveva anche sottoposto un sollecito alla Asl. Abbiamo dunque sentito l’azienda sanitaria Toscana Centro, in specie per chi ha bisogno di verifiche mediche rapide: "I cittadini devono rivolgersi all’Urp (055 545454) per la presa in carico della richiesta tramite percorso dioppure inviare la mail sempre all’Urp urp@uslcentro.