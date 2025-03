Ilgiornale.it - Sanità, in Salento è codice rosso. Ambulanze in fila per 8 ore: "Non ci sono medici e posti letto"

Leggi su Ilgiornale.it

Al collasso la situazione sanitaria indove in quasi tutte le strutture ospedaliere c'è carenza o totale assenza die personale.utilizzate come ricovero per i pazienti