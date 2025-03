Liberoquotidiano.it - Sanità, in Salento è allarme: ambulanze in fila 8 ore perché non ci sono medici e posti letto

Letti irreperibili e barelle esaurite, nonostante l'urgenza di gestire un elevato numero di pazienti in arrivo. Per questo motivo, ledel 118obbligate a rimanere ferme fino a otto ore in attesa di un ricovero, prima di poter tornare operative per nuovi interventi di emergenza. È uno scenario che richiama una crisi sanitaria quello che si vive al Pronto Soccorso dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove, tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, diversi mezzi di soccorsostati utilizzati per sopperire alla mancanza di spazi all'interno della struttura per i normali ricoveri, venendo così sottratti alle loro funzioni abituali. In particolare, mercoledì mattina l'ambulanza “Campi 1”, arrivata alle 6.50 al Fazzi, è riuscita a trasferire il paziente solo verso le 12.45. Allo stesso modo, il mezzo “Vecchio Fazzi” è rimasto fermo davanti al pronto soccorso dalle 8 fino alle 12.