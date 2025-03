Secoloditalia.it - Sangue in Germania, Meloni: “I tentativi di destabilizzare le Nazioni democratiche non prevarranno”

Leggi su Secoloditalia.it

“Esprimo il mio cordoglio per quanto accaduto a Mannheim”. Il premiercommenta l’ennesimo attacco che funesta la. “La nostra vicinanza alle persone colpite e ai loro cari, i migliori auguri ai feriti e piena solidarietà allatutta- prosegue il presidente del Consiglio -. Idilenon. Ed è nostro impegno tenere alta la guardia contro qualunque forma di violenza”. Il bilancio per ora è di due morti e molti feriti – tra cuji un bambino- dopo che un suv è piombato a velocità sostenuta sulla folla. È l’ennesimo attacco di questo tipo in 20 giorni in. Le vittime sarebbero un uomo di 50 anni e una donna. In alcune immagini che provengono dal luogo dell’attacco si vedono anche arti mozzati sul marciapiede.