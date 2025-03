Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Sconfitta dolorosa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Unaquella che laha subito ieri contro un Siena, che alla lunga ha meritato i tre punti per quello che ha fatto vedere durante tutto l'arco della partita. Gli azzurri, decimati soprattutto in fase difensiva, sono riusciti a rimanere in partita anche grazie all'ottime parate di Patata, ma si sono dimostrati sterili in fase offensiva non impensierendo quasi mai l'estremo difensore ospite. Un passo falso importante quello degli uomini di Bonura che, in vista del derby di settimana prossima contro il Montevarchi, devono rialzare la testa e ritrovare la propria identità che si è persa nell'ultime settimane. In riferimento alla sfida hanno parlato ai nostri microfoni il mister dellaMarco Bonura e il mister del Siena Lamberto Magrini.