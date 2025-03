Sport.quotidiano.net - San Siro, il gelo e la rabbia. La Curva Sud vuota per 15’. Poi feroce contestazione che non risparmia nessuno

“Solo per la maglia”. Uno striscione appoggiato sulla balaustra, al centro dellaSud desolatamenteaccanto ad una bandiera dove era riprodotta la data di nascita del club. E uno stadio con parecchi vuoti da riempire (alla fine i presenti saranno 65mila). E’ quello che ha trovato ieri il Milan all’ingresso in campo. Dallaall’indifferenza (sciopero del tifo più “caldo“ durato quindici minuti), e poi dal silenzio si è passati ad una più fragorosa. L’ennesima. Ancor piùrispetto al recente passato, resa più amara dalla beffa finale.è statoto, nel mirino in particolare i piani alti della società. E ovviamente la Proprietà, che allo stadio si fa vedere raramente. “Cardinale devi vendere, vattene.” lo slogan ripetuto da settimane e urlato anche ieri mentre lasi riempiva.