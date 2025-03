Quotidiano.net - San Marino: il Santo Patrono Celebrato il 3 Marzo

San: ilil 3San, ilil 3, è una figura di grande importanza storica e spirituale. Nato in Dalmazia nel III secolo, è noto per essere il fondatore della Repubblica di San, uno dei più antichi stati sovrani del mondo. La sua storia è strettamente legata alla diffusione del Cristianesimo in Europa. Si dice chefosse un tagliapietre che, fuggendo dalle persecuzioni religiose, si stabilì sul Monte Titano. Qui, fondò una comunità cristiana che avrebbe dato origine alla repubblica che porta il suo nome. Il Percorso verso la Santità Sanè stato canonizzato per la sua dedizione alla fede cristiana e per la sua capacità di unire le persone sotto un'unica fede. La sua vita è stata caratterizzata da miracoli e atti di carità, che lo hanno reso una figura venerata nella tradizione cristiana.