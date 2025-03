Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, Bocchino replica a Ricci: “Il Dup 2025/27 è un copia e incolla senza proposte concrete”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Il sindaco– scrive il capogruppo di SanProtagonista, Maurizio, – mi chiede perché non abbia votato a favore del DUP/27, visto che lo reputoto dal precedente anche da me avallato. Ed è giusto che io risponda, personalmente e singolarmente perché chiamato in causa in virtù del mio precedente mandato, facendo riferimento a quanto già esposto in Consiglio Comunale”. “Da un’amministrazione nuova e giovane – prosegue-, che eredita un ente finanziariamente in uno stato di salute migliore rispetto al passato, per merito dell’amministrazione in cui ricoprivo la carica di vicesindaco, mi sarei aspettavo maggior coraggio e proposizione, finalizzati a contenere il peggioramento delle condizioni di vivibilità che vive il nostro paese.